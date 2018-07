Zmysłowa Kali Uchis w akustycznej wersji "Dead To Me"

Kali Uchis zaprezentowała wideo do akustycznej, niezwykle zmysłowej wersji "Dead To Me".

Kali Uchis promuje swoją płytę "Isolation" /

Piosenka "Dead To Me" pochodzi z debiutanckiej płyty Kali Uchis zatytułowanej "Isolation".

Nad albumem wokalistka pracowała z wieloma uznanymi twórcami, wśród nich byli m.in. Damon Albarn, Jorja Smith i Tyler, the Creator.



W nowym wydaniu utworu "Dead To Me", poza wokalem Kali Uchis, słyszymy m.in. harfę, co w połączeniu z teledyskiem tworzy iście magiczną aurę.

Posłuchaj akustycznej wersji singla "Dead To Me":

Clip Kali Uchis Dead To Me (Acoustic)

Przypomnijmy, że Kali Uchis była jedną z gwiazd tegorocznego Open'er Festival.