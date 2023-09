TVP zaplanowała cztery odcinki programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023". Pierwsze trzy będą to odcinki eliminacyjne, a następnie w finale show - 24 września - poznamy reprezentantka lub reprezentantkę Polski na Eurowizji Junior 2023.

Zmiany w "Szansie na sukces". Kto zastąpił Marka Sierockiego?

Jeszcze przed startem pierwszego odcinka dowiedzieliśmy o pierwszej zmianie w programie. Marka Sierockiego na stanowisku prowadzącego zmienił Aleksander Sikora.

Dziennikarz znany m.in. z "Teleexpresu" nie odszedł jednak z programu, a został jednym z członków jury. W premierowym odcinku oceniał młodych uczestników razem z Sarą James i zespołem Tulia.



Reklama

Znamy pierwszych finalistów "Szansy na sukces. Eurowizja 2023"

Jako pierwsi w eliminacjach zaprezentowali się: Elena Popowicz, Miłosz Zarzeka, Daria Malicka, Leon Olek, Hanna Adamczyk, Olivka Majewska oraz Patrycja Kulicka.

Do finału programu awansowali Leon Olek i Daria Malicka. Widzowie mogą kojarzyć ich z ostatniej, szóstej edycji "The Voice Kids". Malicka była podopieczną Tomsona i Barona i odpadła na etapie bitew. Natomiast Leon Olek z drużyny Dawida Kwiatkowskiego dotarł do finału show.