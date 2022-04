W nagraniu wzięli też udział: Stewart Copeland (perkusista, dawniej The Police), Sean Lennon (syn Johna, współzałożyciela Beatlesów), Billy Strings (gitarzysta i muzyk bluegrassowy) oraz Siergiej Riabcew (urodzony w Rosji skrzypek Gogol Bordello).

Frontman popularnego w Polsce Gogol Bordello, Eugene Hütz, pochodzi właśnie z Ukrainy. Wraz rodziną wyemigrował do USA po awarii reaktora w Czarnobylu. W oświadczeniu, wydanym także w imieniu Lesa Claypoola (basisty i założyciela grup Primus oraz Oysterhead) stwierdził, że do komponowania muzyki dla Ukrainy zabrał się już 24 lutego, tuż po inwazji armii rosyjskiej na ten kraj.

"Razem z Lesem zaczęliśmy tworzyć afirmatywną muzykę, która wzywa do jedności i oddaje szacunek prawdziwym obrońcom tego kraju, takim jak prezydent Zełenski, który już wcześniej wykazał się niesłychaną dzielnością" - stwierdził Hütz.

Claypool dodał: "W noc inwazji jadłem kolację z bliskimi przyjaciółmi z Polski, którzy gościli swoją rodzinę, odwiedzającą USA, a mieszkającą 50 kilometrów od granicy z Ukrainą. Nie muszę dodawać, że byli zestresowani i zaniepokojeni tym, co działo się w ich ojczyźnie.

Po kilku kieliszkach zacząłem pisać SMS-y z moim kumplem Eugenem z Gogol Bordello, by wyjaśnił mi, o co chodzi. W tym dialogu łączonym z wódką zaczęliśmy wzajemnie chwalić Zełenskiego za jego zaskakująco epicki pokaz odwagi. Zgodziliśmy się co do tego, że Zełenski ma jaja ze stali i zdecydowaliśmy, że musimy stworzyć coś na ten temat".

Dochód ze sprzedaży singla zostanie przekazany na rzecz organizacji non-profit Nova Ukraine, organizującej pomoc humanitarną mieszkańcom Ukrainy. Jak to ujął Claypool: "Niech to nagranie pomoże zebrać wsparcie dla zastraszanego kraju i człowieka w typie Dawida walczącego z Goliatem. Człowieka, który stanął w obronie swojej wolności i wolności ojczyzny".