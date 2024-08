"Zjednoczenie dwóch muzycznych dynastii". Ten ślub będzie zapamiętany na zawsze

Tyrone Wood, syn legendarnego gitarzysty The Rolling Stones, Ronniego Wooda, poślubił Faye Harris, córkę gitarzysty Iron Maiden, Steve'a Harrisa. To druga ceremonia ślubna tej pary, tym razem na posiadłości w Irlandii. Miesiąc wcześniej para powiedziała sobie pierwszy raz "tak" w słynnym Marylebone Old Town Hall w Londynie.