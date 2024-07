Trzecia płyta zjawiskowej formacji z Portland w stanie Oregon, której muzyka z pogranicza heavy metalu, gotyckiego rocka, a nawet black metalu, wymyka się jednoznacznemu zaszufladkowaniu, nagrano i wyprodukowano (w tym miks) pod okiem brytyjskiego fachowca Toma Dalgety'ego, z którego usług korzystają m.in. Ghost, The Cult, Opeth, Paradise Lost czy spokrewniony brzmieniowo, szwedzki Tribulation.

Materiał zarejestrowano w portlandzkim studiu Falcon, gdzie powstał "Mana", debiutancki longplay Unto Others z 2019 roku, gdy grupa działała jaszcze pod pierwotną nazwą Idle Hands.

Mastering "Never, Neverland" wykonał Amerykanin Brad Boatright, którego studio Audiosiege znajduje się w Portland. Z Oregonu pochodzi również Adam Burke, wzięty artysta metalowej sceny, którego praca zdobi także "Strength", poprzedni album Unto Others z 2021 roku.

Unto Others przed koncertami w Polsce

"'Mana' i 'Strength' można wręcz ze sobą połączyć. Miałem nad nimi całkowitą kontrolę. Każdy dźwięk miał być tam, gdzie chciałem i brzmieć tak jak chciałem. Przy nowym albumie moje podejście było bardziej swobodne, a wkład członków zespołu był znacznie większy. To też pierwsza płyta, na której Brandon (Hill, basista) śpiewa chórki zamiast mnie. Mimo iż nadal komponuję większość utworów, album ten jest zdecydowanie bardziej wspólnym wysiłkiem. Odpuściłem sobie poniekąd, ponieważ dotarło do mnie, że to mnie wykańcza. Dzięki temu 'Never, Neverland' wyszedł lepiej. To najlepszy materiał, jaki stworzyliśmy" - o bardziej zespołowym procesie powstawania nowego longplaya powiedział Gabriel Franco, grający na gitarze wokalista i lider Unto Others.

"Never, Neverland" będzie pierwszą dużą płytą Unto Others w barwach niemieckiej Century Media Records. Trzeci album formacji związanej wcześniej z niemiecką wytwórnią Eisenwald i nowojorską Roadrunner Records, ujrzy światło dzienne 20 września (w wersjach winylowych oraz cyfrowo).

Jesienią Unto Others wybiorą się w trasę po Stanach u boku W.A.S.P., legendy kalifornijskiego hard rocka i heavy metalu. Zanim to jednak nastąpi, już w czwartek 1 sierpnia Unto Others rozpocznie wojaże po Europie w towarzystwie swoich ziomków z thrash / speed / blackmetalowego Toxic Holocaust. Obie grupy z Portland (oraz crossover / thrashowy Take Offense z Kalifornii) zobaczymy na dwóch koncertach w Polsce: 5 sierpnia w gdyńskim klubie Ucho i dzień później w klubie 2Progi w Poznaniu.

Nowy album Unto Others promują single "Butterfly", "Raigeki" i najnowszy "Angel Of The Night". Ten ostatni możecie sprawdzić poniżej:



UNTO OTHERS - Angel of the Night (VISUALIZER VIDEO)

Unto Others - szczegóły albumu "Never, Neverland" (tracklista):

1. "Butterfly"

2. "Momma Likes The Door Closed"

3. "Angel Of The Night"

4. "Suicide Today"

5. "Sunshine"

6. "Glass Slippers"

7. "Fame"

8. "When The Kids Get Caught"

9. "Flatline"

10. "Time Goes On"

11. "Cold World"

12. "I Am The Light"

13. "Farewell..."

14. "Raigeki"

15. "Hoops"

16. "Never, Neverland"

17. "Pet Sematary" (przeróbka Ramones).



Kim jest Jakub Józef Orliński? Polak zachwycił w Paryżu podczas ceremonii otwarcia igrzysk Deutsche Welle