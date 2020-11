"Zezowate szczęście": Natalia Kukulska i Adam Sztaba we wspólnym utworze

Natalia Kukulska prezentuje kolejny teledysk promujący album "Czułe struny". Jej nowa płyta pokryła się złotem.

Natalia Kukulska zaprezentowała kolejny teledysk /Artur Zawadzki / Reporter

W sieci pojawił się teledysk, zrealizowany do utworu "Zezowate szczęście" czyli Mazurka F-dur Fryderyka Chopina w aranżacji Adama Sztaby z tekstem Natalii Kukulskiej.

Reklama

Utwór ten pełni na płycie wyjątkową rolę - czuć w nim zabawę i dystans zarówno w sferze muzycznej, jak i lirycznej.

Adam Sztaba, pod którego batutą zabrzmiała orkiestra Sinfonia Varsovia, w charakterystyczny dla siebie sposób zabawił się formą, niejednokrotnie zaskakując, łamiąc rytm i zmieniając harmonię. Dzięki tym zabiegom trudno szukać teraz patosu, który znamy z oryginalnej kompozycji.

"Lubię to zderzenie z utworami, które ludzie znają w pewnym utartym brzmieniu. Najlepiej jak je znają dość dobrze, to wtedy ta zbitka z nową wersją podwójnie mocno działa. Pod warunkiem, że ta wersja jest dobrze wymyślona, dobrze zakomponowana, naturalna dla orkiestry, naturalna dla solisty" - tłumaczy Sztaba.

Clip Natalia Kukulska Zezowate szczęście [Mazurek F-dur]

To opracowanie symfoniczne zainspirowało wokalistkę do zabawy słowem i bezpośrednich nawiązań do formy i aranżacji. "Modulacji nie chcę tu, szukam opcji moll czy dur" - słyszymy w tekście.

Spójną kontynuacją zabawy formą jest teledysk z udziałem Natalii Kukulskiej i Adama Sztaby, zrealizowany przez Marcina Kopca z Mortvideo w przestrzeni Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Aleja Gwiazd na Festiwalu w Opolu 2020: Natalia Kukulska z bratem 1 / 15 Natalia Kukulska i Piotr Kukulski odsłaniają gwiazdę swojego ojca Jarosława Kukulskiego Źródło: AKPA udostępnij

To nie pierwsza współpraca wokalistki z tymi twórcami - Mortvideo zrealizował także teledysk do tytułowych "Czułych strun", jak również w ramach programu "Kultura w sieci" odpowiada za realizację obrazu do koncertu "Czułe struny", który od kilku dni można bezpłatnie zobaczyć na kanale Natalii Kukulskiej w serwisie Youtube.