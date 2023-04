Zespół Velow debiutuje. Płyta "Wizje" już dostępna!

Młodzi, gniewni, zbuntowani i... emocjonalni. Może to niezbyt popularne w rock'n'rollu, jednak to właśnie emocje stanowiły podłoże dla powstania debiutanckiego albumu szczecińskiej kapeli Velow. Ich "Wizje" to osiem numerów, inspirowanych niewypowiedzianymi na głos uczuciami, które wybrzmiały za sprawą dźwięków.

"'Wizje' są pewnym podsumowaniem pierwszych dwóch lat naszej działalności, ale przede wszystkim każdy z tych utworów składa się na zrozumienie i nadanie formy naszym emocjom. Zazwyczaj mówi się, że muzyka dojrzewała wraz z artystami, ale w tym przypadku to my dojrzeliśmy wraz z tymi piosenkami" - komentują członkowie zespołu.

Enigmatyczne teksty opowiadają historie "na około", zostawiając szerokie pole do interpretacji dla słuchacza, natomiast warstwa muzyczna idealnie rezonuje z poruszanymi w utworach tematami i stara się oddać odpowiedni klimat tych historii. Kolejnym elementem składającym się na spójny koncept jest okładka albumu, nawiązująca do biblijnego Stworzenia Adama. Serce symbolizuje emocjonalność tekstów piosenek, a sięgające po nie dłonie to próba dostania się do tego serca i zrozumienia wspomnianych emocji.

Clip Velow Omamiony

Brzmieniowo Velow pochylają się nad okołogrungowymi inspiracjami, podglądając też nieco polskiej sceny rockowej - stąd podczas odsłuchu "Wizji" nietrudno o skojarzenia z takimi zespołami, jak chociażby Coma. Na płycie znalazły się znane już single: "Omamiony", "Mimo strat", "Paranoja" oraz "Nietykalna". Sam zespół przyznaje, że najlepsze pozostawili nieodkryte.

Tuż po premierze albumu zespół wyruszy w trasę, która obejmie pięć przystanków w całej Polsce:

15 kwietnia — Goleniów, Rampa Kultura i Twierdza Design

30 kwietnia — Gdańsk, Pub Torpeda

13 maja — Szczecin, Krzywy Gryf

16 czerwca — Mysłowice, Schron Muzyczny MASH

17 czerwca — Wrocław, Niebo Cafe Wrocław