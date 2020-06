Zespół The Rolling Stones grozi procesem prezydentowi Trumpowi

Prawnicy zespołu The Rolling Stones ostrzegli sztab Donalda Trumpa, że jeśli nadal będzie używał na swoich wiecach wyborczych piosenek tego kultowego zespołu, to sprawa trafi do sądu.

The Rolling Stones kolejny raz oskarżają Donalda Trumpa /Shirlaine Forrest/WireImage /Getty Images

Poszło o konkretną piosenkę - nagraną w 1969 roku "You Can't Always Get What You Want" ("Nie zawsze możesz dostać to, czego chcesz").

Reklama

Utwór ten wybrzmiał w czasie ubiegłotygodniowych spotkań prezydenta Trumpa z wyborcami w Tulsie w stanie Oklahoma.

Ta sama piosenka była już wykorzystywana w kampanii Trumpa podczas wyborów w 2016 r. Wtedy skończyło się na twitterowym oświadczeniu członków zespołu, że nie popierają ówczesnego kandydata na prezydenta.

Teraz prawnicy grupy oświadczyli, że skoro sytuacja się powtarza, zamierzają pójść do sądu, by wykluczyć możliwość używania piosenek The Rolling Stones podczas którejkolwiek z przyszłych kampanii politycznych.

Wideo The Rolling Stones - You Can’t Always Get What You Want (Official Lyric Video)

W tej kwestii muzyków wspiera Broadcast Music, Inc. - jedna z trzech amerykańskich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rynku utworów muzycznych. BMI, w imieniu zespołu, powiadomiło już sztab prezydenta USA, który ubiega się o reelekcję, że nieautoryzowane użycie utworów stanowi naruszenie umowy licencyjnej.