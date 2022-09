Zespół Lor z nowym singlem "Romantyczność". "Niedojrzała myśl nikogo nie boli"

Utwór zarówno muzycznie, jak i lirycznie czerpie z polskiego folkloru, równocześnie stanowiąc komentarz do sytuacji współczesnych kobiet.

Teledysk, luźno inspirowany obrzędowością słowiańską, nagrany został w podkrakowskiej wsi, we współpracy z Sorocki Studio i Draft Films.

Obecnie zespół pracuje nad albumem, na którym znajdą się utwory zaśpiewane wyłącznie w języku polskim. Premiera płyty zaplanowana jest na wiosnę 2023 roku.

Clip Lor Romantyczność

Lor to młoda żeńska grupa z Krakowa, prezentująca muzykę indie folkową, opartą na brzmieniach skrzypiec i pianina, które świetnie współgrają z subtelnym i ujmującym wokalem.

Porównywana do najznamienitszych alt-popowych wykonawców, formacja miała okazję zagrać na takich wydarzeniach jak Open'er, Spring Break, Slot Art, Soundrive, Europejskie Targi Muzyczne Gazety Co Jest Grane, Orange Warsaw Festival czy OFF Festival, podczas którego zarejestrował sesję na żywo dla amerykańskiego radia KEXP.