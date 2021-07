Zespół Hey zagrał pierwszy koncert po latach przerwy. "To mi się śni"

Przypomnijmy, że po zakończeniu trasy "Fayrant Tour" pod koniec 2017 r. działalność grupy została zawieszona na czas nieokreślony.



Trasa "Fayrant Tour" z okazji 25-lecia na scenie początkowo miała objąć siedem występów w największych halach w Polsce. Ze względu na ogromne zainteresowanie fanów dodano kolejne trzy koncerty.



Na całej trasie gościem specjalnym był założyciel zespołu Hey, gitarzysta Piotr Banach, który obecnie wraz z wspomnianą wokalistką Kafi współtworzy grupę BAiKA.



"My tu gadu, gadu, a Hey zagra po 3,5 rocznej drzemce, jedyny w tym roku koncert. Zapraszamy Was z całego serca do Jarocina! Spotkajmy się! Hey nie wie, co się działo na świecie przez ten czas - nie mówcie nam o tym, nie jesteśmy ciekawi... Chcemy, żeby przez kilkadziesiąt minut było jak dawniej - razem!" - pisała wokalistka Katarzyna Nosowska przed występem w Jarocinie.



Reklama

Instagram Post

Podczas koncertu fani mogli usłyszeć m.in. takie przeboje, jak: "Z rejestru strasznych snów", "Wilk vs kot", "Teksański", "Kto tam? Kto jest w środku?", "List" oraz "Cisza, ja i czas". Muzycy byli zachwyceni możliwością ponownego występu przed publicznością. "Wydaje mi się, że to wszystko mi się śni" - mówiła Nosowska w trakcie występu.



Zespół udostępnił również krótkie nagranie z koncertu, na którym widać morze fanów pod sceną. "Dziękujemy Wam tak, że aż nie macie pojęcia!" - napisali pod nagraniem.