Zespół GLOSS z debiutanckim utworem. Nie ma żadnych barier?

Zespół GLOSS opublikował swój debiutancki singel. Posłuchaj "Pin Number".

Zespół GLOSS wydał pierwszy singel /Ania Bogacz /materiały prasowe

GLOSS to nowy zespół na warszawskiej scenie muzycznej.

Został założony przez Brytyjczyka Jimiego Ogdena i Amerykanina Roca Wardena. Jimi mieszka w Warszawie od pięciu lat, Roc od dekady, a z muzyką są związani, jak mówią, od zawsze.

Muzyka GLOSS to dwie współzależne od siebie rzeczy - miłość do muzyki, która sprawia, że słuchacz podrywa się do tańca, oraz teksty pisane w zrozumiałej angielszczyźnie, jednocześnie niosące ambitny przekaz.

Sam zespół nie określa się jednym gatunkiem muzycznym, mimo tego usłyszeć możemy odlschoolowe gitarowe brzmienie w połączeniu ze skocznym post punkiem. Ma to dać zespołowi wolność twórczą oraz własne, niepowtarzalne brzmienie - od surowych gitar, przez bity w stylu dark disco, po taneczny bas.

Według członków zespołu w muzyce nie ma żadnych barier, których nie można przełamać, dlatego są oni tak trudni do zaszufladkowania. Główne muzyczne inspiracje Jimiego i Roca to Prince, Nick Cave, disco z lat 70., dirty rock'n'roll czy modern pop.



W sieci pojawił się debiutancki utwór "Pin Number":