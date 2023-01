W skład duetu wchodzą piosenkarka Tracey Thorn i gitarzysta, klawiszowiec, producent, a przy tym także wokalista, DJ i prezenter radiowy Ben Watt. Ich największy przebój, "Missing" osiągnął drugie miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 w 1995 roku i - zremiksowany przez Todda Terry'ego - był nominowany do nagrody Brit Award w kategorii: najlepszy brytyjski singel.

Ponadto Thorn i Watt napisali teksty oraz skomponowali muzykę do dwóch utworów, które ukazały się na drugim albumie triphopowego zespołu Massive Attack, zatytułowanym "Protection" (są to tytułowy "Protection" i "Better Things").

Artyści, którzy prywatnie są parą od czasów studiów na uniwersytecie w Hull, pobrali się w 2008 r. Mają trójkę dzieci i obecnie mieszkają w Londynie. Po rozpadzie grupy wydali solowe albumy i w wywiadach sugerowali, że jest mało prawdopodobne, by kiedykolwiek zeszli się muzycznie jako Everything But The Girl. Dlatego niemałym zaskoczeniem było ogłoszenie przez Tracey Thorn na Twitterze, że ich nowy album ukaże się wiosną 2023 r.



Everything But The Girl wracają. Co planują?

Po tym krótkim oświadczeniu wydanym 2 listopada ubiegłego roku, 31 grudnia na twitterowym profilu duetu pojawił się kolejny wpis o treści: "Pocałunek z życzeniami wszystkim szczęśliwego nowego roku. To był dla nas wielki rok, który pozwolił nam ponownie nagrać materiał po raz pierwszy od 23 lat. Jeszcze w styczniu nie wyobrażaliśmy sobie, że tak się stanie. A jednak jesteśmy".

Z kolei 6 stycznia zespół zaprezentował zwiastun singla z zapowiadanej płyty. Klipowi towarzyszy adnotacja: "Przygotuj się na pocałunek".

Na razie nie podano informacji, kiedy wspomniany album pojawi się w sklepach i serwisach streamingowych.