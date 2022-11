Zespół Batna z debiutanckim albumem. Premiera płyty "Niechciani"!

Zespół Batna powstał w 2020 roku w Jastrzębiu-Zdroju, a jego nazwa pochodzi od angielskiego "Best Alternative To a Negotiated Agreement", co oznacza "najlepszą alternatywę dla negocjowanego porozumienia". W końcu nie od dziś wiadomo, że muzyka jest najlepszym sposobem na znalezienie wspólnego języka. "Dość oryginalna nazwa spowodowała, że ludzie często słyszeli ze sceny 'Batman', a nie 'Batna'. Uspakajamy: wokalista nie odgryza głów nietoperzom podczas koncertów - bo i takie sugestie się zdarzały " - zapewnia zespół.

Połączenie rockowej muzyki z nieukrywanym metalowym zacięciem i przemyślanymi tekstami sprawiły, że już rok później zespół został zwycięzcą Antyfestu Antyradia, otrzymując prestiżową "Złotą Kosę". Dzięki temu dostali szansę zagrania na Festiwalu Pol'and'Rock. Po koncercie, kiedy dzielili scenę z Nocnym Kochankiem, żartowali, że zapisali się na kartach historii koncertowych jako zespół, który najszybciej sprzątnął sprzęt ze sceny - zrobili to w dwie minuty. W 2022 roku w walce o "Złotego Bączka" zajęli trzecie miejsce.

Reklama

Clip BATNA BLIŹNIAK

Batna i premiera płyty "Niechciani"

Debiutancka płyta - "Niechciani" - ukazała się 29 października, a premierowy koncert w Jastrzębiu-Zdroju rozpoczął trasę "Niechciani Tour". "Utwory zawarte na tej płycie są silnie osadzone w mocnej, rock-metalowej konwencji, gdzie drapieżne, groovowe riffy puentowane są pejzażami wyrazistych, niebanalnych melodii, a polska warstwa liryczna dotyka bardzo różnych tematów, zostawiając słuchaczowi pole do interpretacji" - tak muzycy Batny odpisują pierwszy album. Płytę promowały dwa teledyski: opublikowany w sierpniu klip do utworu "Niechcieni" oraz wydany w październiku "Bliźniak".

Zespół Batna tworzą: Marcin Zmorzyński (wokal), Łukasz Biedroń (gitara prowadząca), Łukasz Pierwoła (gitara rytmiczna), Piotr Antos (gitara basowa) i Sławek Biernat (perkusja).