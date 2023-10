Zenek Martyniuk nie chce grać na koncertach charytatywnych. "Nie zawsze można"

Zenek Martyniuk nie gra na koncertach charytatywnych, lecz nie można mu odmówić chęci do pomagania. Król disco polo często przekazuje na aukcje pamiątki po sobie, a fani dzięki temu reperują budżety fundacji. W "Rewii" muzyk przyznał, że więcej dla dzieci nie zrobi, lecz nie wynika to z jego nieczułości, a właśnie... koszty. "Jestem wrażliwy na krzywdę ludzką, zwłaszcza tę dotykającą dzieci. Jest wiele zapytań o koncerty charytatywne. Nie zawsze można je zagrać ze względu na koszty" - powiedział

Nic nie zapowiada się na to, by sytuacja miała się zmienić. Wokalista niechętnie podchodzi do charytatywnego grania, lecz jak sam deklaruje, pomagać będzie zawsze. Każde wsparcie się liczy, choć na imprezach charytatywnych, gdzie główną atrakcją byłby koncert Zenka Martyniuka, pojawiałyby się tłumy.

Reklama

Zenek Martyniuk. Król disco-polo

Zenek Martyniuk, przez fanów nazywany królem disco polo, jest obecny na polskiej scenie muzycznej od ponad 30 lat. W tym czasie wraz z zespołem Akcent, którego jest założycielem i wokalistą, wydał szesnaście płyt, ma też na koncie jeden album solowy. W 2017 roku ukazała się jego pierwsza biografia, której autorką jest dziennikarka Martyna Rokita.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zenek Martyniuk o nazywaniu go królem disco polo Newseria Lifestyle

Wokalista doczekał się w Białymstoku muralu ze swoją podobizną, od kilku lat Martyniuk jest obowiązkowym gościem każdego sylwestra TVP, a stacja wyprodukowała również film biograficzny opowiadający o jego życiu i karierze pt. "Zenek" (w jego postać wcielili się Krzysztof Czeczot i Jakub Zając).

Największym przebojem Martyniuka pozostaje utwór "Przez twe oczy zielone", który od listopada 2014 r. doczekał się ponad 206 mln odsłon.

Zenek Martyniuk zaśpiewa piosenkę dla polskiej kadry?

Zenek Martyniuk od dawna wspiera piłkarzy Jagiellonii Białystok - dla tej drużyny stworzył specjalny jingiel. Nagrał z nimi specjalną wersję swojego wielkiego przeboju "Przez twe oczy zielone" - "Przez twe bramki strzelone".

Wokalista grupy Akcent ma też swoich sympatyków w kadrze reprezentacji Polski. W szatni po meczach często było słychać jego piosenki, a jednym z fanów jest m.in. Kamil Grosicki.

Clip Akcent Przez twe oczy zielone

W rozmowie z "Faktem" Martyniuk ujawnił, że szykuje dla naszej reprezentacji pewną niespodziankę. Zastanawia się nad napisaniem dla niej piosenki, która miałaby motywować piłkarzy do walki na boisku. Wokalista wierzy też w nowego selekcjonera - od końca września jest nim dobrze znany Martyniukowi Michał Probierz, twórca największych sukcesów Jagiellonii (Puchar Polski, Superpuchar, wicemistrzostwo Polski).

Przypomnijmy, że szkoleniowiec młodzieżowej kadry U-21 zastąpił Fernando Santosa zwolnionego po słabych wynikach osiągniętych podczas ostatnich spotkań w eliminacjach do Euro 2024 (przegrana 0:2 z Albanią, w sumie trzy porażki w pięciu meczach kwalifikacji). Probierz w roli selekcjonera udanie zadebiutował 12 października w wyjazdowym spotkaniu z Wyspami Owczymi, w którym zwyciężyliśmy z wynikiem 2:0.

Zenek Martyniuk.. aktorem! 1 / 8 Zenek Martyniuk jeszcze nigdy nie pojawił się w serialu. Źródło: AKPA Autor: Telus