Zealot R.I.P. przed premierą debiutanckiej płyty

Mowa o płycie "The Extinction Of You", którą wyda Three One G Records z San Diego w Kalifornii.

Skład hałaśliwego, punkowo-metalowego Zealot R.I.P. tworzą wokalista Blake Harrison (także w Pig Destroyer), gitarzysta Mike Schleibaum (Darkest Hour), perkusista Jason Hamacher (Frodus, Decahedron, CombatWoundedVeteran, Battery) i gitarzysta Peter Tsouras (Olympia, Fairweather).

Waszyngtoński zespół dał się lepiej poznać w 2019 roku za sprawą EP-ki "Zealot R.I.P.".

Teledysk "Ambush Predator" Zealot R.I.P. możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "The Extinction Of You":

1. "Extinction Of You"

2. "Worship The Serpent"

3. "Magnetic Field Of Dreams"

4. "Personality Conflict"

5. "Ambush Predator"

6. "Red Queen Phenomenon"

7. "Covered In Flies"