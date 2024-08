Michał Kassin i Roksana Węgiel występowali jako programowa para "Tańca z Gwiazdami". Prężnie walczyli o Kryształową Kulę, która jednak trafiła w ręce Anicie Sokołowskiej i Jacka Jeschke.

W jednym z wywiadów choreograf zdradził parę smaczków odnośnie zbliżającego się wesela gwiazdy z Kevinem Mglejem. Co więcej, ma okazję przygotowywać ich do pierwszego tańca!

Zbliża się ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Michał Kassin w rozmowie z Jastrząb Post uchylił rąbka tajemnicy odnośnie kościelnego ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Pomimo że minęło kilka miesięcy od zakończenia ostatniej edycji programu, dalej ma regularny kontakt z piosenkarką.

"Mam kontakt z Roxie i też w przyszłym tygodniu właśnie widzę się z nią i Kevinem, i będziemy rozpoczynać przygotowania do ich pierwszego tańca. Więc fajnie, że ta przyjaźń przetrwała i faktycznie wiemy cały czas, co u nas słychać. Niedawno miałem urodziny, o których pamiętali, odzywali się. Także bardzo fajnie, że ten program, to nie tylko praca i nasz taniec, a też poznaje się ludzi i te przyjaźnie, i znajomości zostają na dłużej" - wyznał Kassin.

Tancerz nie może wyznać dokładnego czasu na przygotowania do wesela. Jednak z jego wypowiedzi wynika, że niedługo możemy spodziewać się ceremonii.

"Z tego co wiem, to jeśli chodzi o datę ślubu, miejsce itd., to są to prywatne sprawy i na pewno tutaj nie mogę ujawniać takich rzeczy. Powiem tak, wystarczająca ilość czasu. Oni są bardzo ambitni oboje. Roksana jest bardzo zdolna, Kevin też. Mieliśmy razem w trójkę odcinek, Kevin także bardzo szybko złapał, więc myślę, że dużo czasu nie potrzeba" - stwierdza.

Zdradził, że choreografia będzie nawiązywać do stylu z ostatnich odcinków "Tańca z Gwiazdami". Ma być ona również bardzo emocjonalna, ukazując ogromne uczucia zakochanych do siebie.

"Będzie troszeczkę liryczna. Będzie to połączenie takiej rumby, trochę tańca współczesnego, walca wiedeńskiego. Trochę taki freestyle, jak w finałowych odcinkach "Tańca z Gwiazdami". Ale też będzie chodziło w tej choreografii przede wszystkim o ich relacje, ich uczucia, o to, żeby pokazać, co do siebie czują na tym parkiecie. Żeby to było coś więcej niż tylko ruch, ale też jakaś historia, którą opowiemy poprzez ten ruch" - dodaje Kassin.

Michał Kassin przyznaje, że pojawi się na ślubie pary, a odcinki popularnego programu nie powinny kolidować z weselem Roksany Węgiel.

"Odcinki na żywo są w niedzielę o 20. Raczej w niedzielę nigdy nie ma ślubu i wesela, więc da się to pogodzić. Może jakieś próby będą wtedy, ale już zgłaszałem to wcześniej, że tam danego dnia nie będę mógł być. Ale tutaj nic nie koliduje, także myślę, że wszystkie znaki na niebie po prostu tak pokazują, że będę na tym weselu, więc nie mogę się już doczekać. Dawno nie byłem na weselu, a lubię, więc będzie super zabawa na pewno" - podsumowuje swoją wypowiedź.

Fani z pewnością niecierpliwie czekają na kolejne wieści odnośnie ślubu pary.

