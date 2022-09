Będzie to już ich kolejna płyta, bo polski kompozytor, któremu światową popularność przyniosła muzyka do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, i obdarzona "anielskim" głosem wokalistka kultowego zespołu Dead Can Dance pracują razem już od blisko dekady.

Lisa Gerrard, wypowiadając się w wywiadach o Zbigniewie Preisnerze, zawsze podkreśla jego wyjątkową wrażliwość i zdolność do komponowania głębokich, a przy tym pełnych wdzięku utworów. Ich pierwszym wspólnym projektem była płyta "Pamiętniki pisane nadzieją"("Diaries of Hope") z 2013 roku, poświęcona pamięci ofiar Holocaustu.

Jak można wyczytać w notce biograficznej na stronie internetowej Zbigniewa Preisnera: "Wspólnie występowali we Wrocławiu, Londynie, Stambule i Szanghaju. Spotkali się też kilkakrotnie w studiu, nagrywając muzykę do filmów "Lies We Tell" i "Valley of Shadows" czy do wydanego w 2019 roku na całym świecie albumu "Melodie mojej młodości" ("Melodies Of My Youth"), a także na scenie podczas koncertów "Here and Now" (2014) i "2016 Dokąd?" oraz koncertów Preisner's Music (...)".

Zbigniew Preisner i Lisa Gerrard znowu razem

Informacja o rychłej premierze ich najnowszego wspólnego albumu zatytułowanego "It's Not Too Late" ukazała się na facebookowym i instagramowym profilu Preisnera.

"Razem z Lisą Gerrard chcemy wam opowiedzieć o naszym wspólnym świecie. Naszą bronią jest muzyka. Ona nie zabija, ona wskrzesza i powołuje do życia nadzieję. Jeszcze nie jest za późno" - napisał Preisner.

Kompozytor dodał, że płyta zostanie wydana 14 października "w formie CD i na platformach digitalowych".

