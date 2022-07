Nowy program poprowadzi razem ze swoim bratem, Kevinem. Będzie on polegał na ukrywaniu się sławnych osób w taki sposób, by nikt ich nie rozpoznawał. "Dostałem telefon w Walentynki, ktoś powiedział: 'Hej, czy byłbyś zainteresowany byciem gospodarzem reality show z Kevinem?', a następnie zacząłem błagać Kevina, aby zrobił to ze mną, bo każda okazja do współpracy z nim, byłaby wspaniała" - wyznał Frankie.

Urodzony 28 września 2000 roku Frankie Jonas jest najmłodszym z czworga braci. Gdy Jonas Brother zadebiutowało w 2005 roku, a także odnosiło największe sukcesy na przełomie 2008/2009 roku, był jeszcze kilkulatkiem. Gościnnie pojawiał się u boku rodzeństwa w serialach i filmach na Disney Channel, m.in. "Camp Rock 2" czy "Jonas".

W nowym show bracia liczą na to, że zadziała połączenie młodszego pokolenia "genu Z" oraz starszego - "millenialsów", dzięki czemu program będzie się oglądać z przyjemnością. Przypominamy, że najstarszy z braci Kevin skończy w tym roku 35 lat. Zespół Jonas Brothers przerwał działanie w 2013 roku, ale w 2019 powrócił do koncertowania.

Złożyło się to w czasie z powrotem Frankiego do mediów społecznościowych - wraz z początkiem pandemii zaczął pojawiać się na TikToku, co traktował jako swoją terapię. Obecnie ma prawie 2 miliony obserwujących na platformie, ale w ostatnich miesiącach ograniczył aktywność na platformie. "Zdecydowanie zwolniłem tempo. Jestem tak wdzięczny TikTokowi, ponieważ nauczyłem się wiele o sobie i uzyskałem też wiele siły dla mojego ego; nauczyłem się bycia po prostu mną i tym, kim byłem" - mówi 21-latek.

Co w tym czasie robił? W 2019 roku ukończył Blackbird Academy w Nashville i uzyskał dyplom w inżynierii dźwięku. Po tym przeniósł się do Los Angeles, aby rozpocząć karierę inżyniera studyjnego. Później, czyli w listopadzie 2020 roku zaczął uczęszczać na zajęcia z astrofizyki na Uniwersytecie Columbia, gdzie obecnie studiuje.

W marcu 2021 roku opowiedział o problemach, z którymi się borykał. Mężczyzna miał myśli samobójcze, popadł w alkoholizm, a później ciężko mu było żyć w trzeźwości. Jak opowiadał, bardzo nie lubił nazywania go "bonusowym Jonasem" - często mówiono tak z racji bycia urodzonym 13 lat po najstarszym z braci.