We wrześniu 2023 roku Sylwia Grzeszczak i Liber oficjalnie poinformowali o rozwodzie. Nie minął rok od tego czasu, a raper znalazł sobie nową partnerkę. W czerwcu był widziany z tajemniczą kobietą w Sopocie , gdzie spędzali romantyczny czas.

Przechadzając się po mieście wspólnie robili sobie zdjęcia, a nawet się całowali i trzymali za ręce, na czym przyłapali ich paparazii. Co ciekawe, kobieta podobno przypomina Sylwię Grzeszczak.

" Jest bardzo podobna do Sylwii Grzeszczak. To wysoka bruneta o prostych długich włosach i z oliwkową karnacją. W pierwszej chwili można ją pomylić z byłą żoną Libera" - donosi informator portalu Świat Gwiazd.

Od tego czasu internauci bacznie przyglądają się prywatnemu życiu piosenkarki. Jeszcze pod koniec miesiąca opublikowała krótki filmik na swoim Instagramie, na którym siedzi na polanie, zbierając kwiaty. Śpiewa na nim fragment swojej nowej piosenki "Och i ah" : "Niech lata lecą, ale żyjmy tak, by nigdy nie dorosnąć". Ten komentarz został odebrany jako przytyk w stronę byłego partnera.

Podobnie jak Liber, artystka nie przepada za publicznym dzieleniem się swoim życiem uczuciowym. Wygląda na to, że niedawno częściowo zrobił to za nią znany dziennikarz i producent nagrań, Andrzej Kosmala.

Gdy Sylwia Grzeszczak zaczynała swoją przygodę z muzyką, wystąpiła w programie "Od przedszkola do Opola" z piosenką "Byle było tak" Krzysztofa Krawczyka . Miała wtedy zaledwie 5 lat, a całym zajściu przypomniał Kosmala swoim wpisem na Facebooku. To właśnie z nim wtedy debiutowała.

"Sylwia Grzeszczak - taka samotna. Dziadek Kosmala zawsze Cię przygarnie! To w końcu pod moimi skrzydłami i Krzysztofa Krawczyka debiutowałaś jako dziecko w 1994 roku w programie 'Od przedszkola do Opola'. Good luck!" - czytamy we wpisie.