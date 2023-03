Doris Day swoją karierę rozpoczynała w latach 40. jako piosenkarka, występując m.in. z Frankiem Sinatrą (posłuchaj "Young At Heart"!) i Bobem Crosbym.



Gwiazda z powodzeniem radziła sobie jako aktorka, występując w kilkudziesięciu produkcjach filmowych, zgarniając przy tym kilkanaście nominacji i nagród. W 1960 roku Day miała szanse na Oscara za rolę w filmie "Pillow Talk" (posłuchaj tytułowej piosenki!), zdobyła również sześć Złotych Globów.



W 1956 roku zagrała w filmie Alfreda Hitchcocka "Człowiek, który wiedział za dużo". Zaśpiewała w nim również piosenkę "Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)" (sprawdź!), za którą Jay Livingston i Ray Evans zgarnęli Oscara.



W 2009 roku przyznano jej nagrodę Grammy za całokształt twórczości, a w 2011 roku ukazał się jej ostatni w karierze, 29 album studyjny - "My Heart".



Tragiczny wypadek zmienił jej życie

Gwiazda Hollywood prowadziła niezwykle burzliwe życie. Część sekretów Doris Day ujawniła w autobiografii "Doris Day: Her Own Story". Piosenkarka zdradziła m.in., że w młodości uczestniczyła w poważnym wypadku, który zmienił kierunek jej kariery. Day jako nastolatka była utalentowaną tancerką, jednak kraksa z 1937 roku przekreśliła jej dalszą działalność w tym kierunku. Samochód, którym Doris jechała z przyjaciółmi, został potrącony przez pociąg, a u wokalistki doszło do poważnego złamania prawej nogi.



Jak wspominała po latach, wypadek sprawił, że przez wiele miesięcy była przykuta do łóżka. To właśnie w szpitalu odkryła swój talent wokalny.



Jeden mąż ją bił, trzeci oszukiwał aż do śmierci

Porażką okazały się wszystkie małżeństwa Doris Day. W 1941 roku wyszła za mąż za trębacza Ala Jordena. Para znała się dwa tygodnie. Szybko okazało się, że muzyk był chorobliwie podejrzliwy oraz agresywny. "Kilka moich lat zamienił w piekło" - wspominała Day. W swojej książce pisała, że przez męża została uderzona po raz pierwszy już dwa dni po ślubie.



Muzyk przez kolejne miesiące bił Doris i nie przestawał nawet, gdy gwiazda zaszła w ciążę (początkowo próbował przymusić ją do aborcji, a gdy ta nie zgodziła się, pobił ją, próbując doprowadzić do poronienia). Wokalistka w końcu powiedziała dość. W sekrecie przed mężem przygotowała plan porzucenia go. W 1943 roku wyrzuciła go z domu.



Szokująco zakończyło się też trzecie małżeństwo Day z muzykiem i producentem muzycznym Martinem Melcherem. Po jego śmierci w 1968 roku okazało się, że mężczyzna od wielu lat, potajemnie przepuszczał jej oszczędności i wpędził ją w długi, które musiała spłacać, gdy zmarł. "Wydawało się, że znalazłam spokojne życie, którego szukałam" - mówiła. Wielomilionowe na rzecz artystki sąd przyznał jej dopiero wiele lat później. Day zdecydowała się więc na pracę w telewizji, której nienawidziła.



Próby czasu nie przetrwał też czwarty związek Day. Małżeństwo z Barrym Comdenem rozpadło się po sześciu latach. Day wyznała później, że jej były mąż był "wielkim miłośnikiem zwierząt" i to im poświęcał więcej czasu niż jej.



Doris Day i zagadka jej wieku. Rozwiązali ją dopiero pod koniec jej życia

3 kwietnia 2017 roku Doris Day miała obchodzić swoje 93. urodziny. Jak się jednak okazało, i co zaskoczyło samą zainteresowaną, wokalistka i aktorka tak naprawdę skończyła wtedy 95 lat.

Do aktu urodzenia gwiazdy dotarli dziennikarze Asocciated Press. Według oficjalnych dokumentów, znalezionych w urzędzie w Ohio, Doris May Kappelhoff urodziła się 3 kwietnia 1922 roku, a nie jak przypuszczano w 1924 roku.

"Wiek to tylko liczba i nigdy nie zwracałam na nią większej uwagi. Świetnie jednak wiedzieć, jak naprawdę stara jestem" - tłumaczyła wtedy Doris Day.



Doris Day zmarła 13 maja 2019 roku. Śmierć kultowej aktorki i wokalistki potwierdziła organizacja charytatywna gwiazdy, Doris Day Foundation. W oświadczeniu przesłanym Associated Press, poinformowano, że Day zmarła w swoim domu w Kalifornii, otoczona rodziną i przyjaciółmi. Przyczyną śmierci było zapalenie płuc. Miała 97 lat.