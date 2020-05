Zaskakująca propozycja od Doja Cat. Rozbierze się, gdy trafi na szczyt

Doja Cat za wszelką cenę chce trafić na szczyt zestawienia najpopularniejszych utworów w Stanach Zjednoczonych. Raperka ogłosiła, że jeżeli tak się stanie, to rozbierze się dla swoich fanów.

Doja Cat ma propozycję dla fanów /Timothy Norris /Getty Images

1 maja do sieci trafiła odświeżona wersja utworu "Say So" raperki Doja Cat, w którym gościnnie udziela się Nicki Minaj.

Numer w kilka dni zgarnął na Youtube prawie pięć milionów wyświetleń. Raperka liczy, że uda jej się z numerem zdobyć swój pierwszy szczyt zestawienia Billboard Hot 100 (najpopularniejsze utwory w Stanach Zjednoczonych).

Aby mieć pewność, że tak się stanie, wschodzą gwiazda rapu stwierdziła, że rozbierze się dla swoich fanów, o ile ci będą słuchać jej na tyle intensywnie, że ta trafi na pierwsze miejsce listy.



Wpis na Twitterze raperki z tym przesłaniem polubiono ponad 340 tys. razy. Doja Cat stwierdziła, że zainteresowanie jej ruchem może jej jedynie pomóc.



Billboard swoje zestawienia aktualizuje w każdy piątek.



Popularność raperki zaczęła się od utworu "Mooo!", który stał się hitem sieci. Numer znalazł się na debiutanckiej płycie artystki "Amala".



Drugi album wschodzącej gwiazdy - "Hot Pink", gdzie znalazła się oryginalna wersja numeru "Say So" (pokrył się w USA platyną) - trafił do sprzedaży w listopadzie 2019 roku.