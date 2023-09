Zaraza wg Den Saakaldte (nowa płyta "Pesten Som Tar Over")

"Pesten Som Tar Over" (nor. Zaraza, która przejmuje kontrolę), czwarty longplay blackmetalowego Den Saakaldte nagrano w Strand Studio (Borknagar, In Vein) w Oslo. Miksem i masteringiem zajął się Marius Strand. Okładkę zaprojektował Chadwick St. John / Inkshadows (Arckanum, Darkthrone).

W aktualnym składzie zespołu dowodzonego przez gitarzystę Sykeliga odnajdujemy basistę Skolla (również w Arcturus i Ved Buens Ende), perkusistę Tybalta (eks-Pantheon I), wokalistę Svika i gitarzystę Fineideta.



Następca płyty "Kapittel II: Faen i Helvete" (2014 r.) będzie mieć swą premierę 29 września w barwach pilskiej Agonia Records (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).



Teledysk do nowej kompozycji "Av Satans Ild" (nor. O ogniu Szatana") Den Saakaldte możecie zobaczyć poniżej:

Clip Den Saakaldte Av Satans Ild

Den Saakaldte - szczegóły albumu "Pesten Som Tar Over" (tracklista):

1. "Av Satans Ild"

2. "Dødstrett Av Alt"

3. "En Ode Til Spinnersken"

4. "Pesten Som Tar Over"

5. "Å Skjende En Engel"

6. "Hat"

7. "Den Stormen i Oktober".