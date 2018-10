Zara Larsson szykuje nowy album. Zobacz teledysk "Ruin My Life"

Szwedzka gwiazda pop Zara Larsson przygotowuje nową płytę. Wokalistka zaprezentowała też już pierwszy singel "Ruin My Life", do którego zrealizowano teledysk.

Zara Larsson opowiedziała o toksycznych relacjach

"'Ruin My Life' to piosenka o niezdrowej relacji, którą każdy ma w pewnym momencie swojego życia. Jest toksyczna, ale namiętna" - opowiada o numerze Zara Larsson.

Za produkcję utworu odpowiada Jackson Foote oraz duet The Monsters & Strangerz, który wspierał m.in. Zedda przy komponowaniu hitu "The Middle". Producenci mieli też okazję współpracować z Larsson przy piosence "I Would Like".

Według wokalistki za kilka tygodni powinniśmy poznać tytuł oraz datę premiery jej trzeciego albumu studyjnego.

Dyskografię Szwedki zamyka krążek "So Good" z 2017 roku, który promowały m.in. single "Lush Life", "Never Forget You", "So Good" i "Symphony".

Zobacz teledysk do "Ruin My Life":



