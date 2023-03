Zaczął tańczyć na pogrzebie zamordowanej ukochanej. Poruszające nagranie podbija sieć

Do tragicznego zdarzenia doszło we Francji. 53-letnia nauczycielka została zamordowana przez swojego 16-letniego ucznia. Chłopak zeznawał, że "był opętany", a także "słyszał głosy", które kazały mu zaatakować kobietę. W sieci pojawiło się nagranie, jak partner kobiety samotnie tańczy przed jej trumną do utworu "L-O-V-E" Nat King Cole'a. Po chwili dołączają się inni.

Agnes Lasalle została zamordowana przez swojego ucznia. Jej partner wykonał ich ulubiony taniec /Twitter.com /materiał zewnętrzny