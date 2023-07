Zabytkowa posiadłość wystawiona na sprzedaż. 16 łazienek i 11 sypialni to nie wszystko!

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

Należąca do Boba Dylana szkocka rezydencja Aultmore House znajduje się w wiosce Nethy Bridge na obrzeżach Parku Narodowego Cairngorm. Amerykański gwiazdor muzyki popularnej, a przy tym noblista w dziedzinie literatury, kupił ją 17 lat temu do spółki z bratem Davidem Zimmermanem za 2,2 mln funtów. Teraz trafiła na sprzedaż za 3 miliony funtów, czyli ok. 15,5 mln zł.

Szkocka posiadłość Boba Dylana została wystawiona na sprzedaż /Knight Frank / Planet /Agencja FORUM