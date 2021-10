W ostatnim czasie Żabson wycofał się z social mediów. Dopiero teraz, za pośrednictwem Instagrama, poinformował swoich fanów co było tego przyczyną. Raper opublikował stories z zdjęciem z podłączoną kroplówką oraz długimi wyjaśnieniami.



Recenzja Żabson "Internaziomal": Napad na Balenciagę [RECENZJA] "Nie było mnie tu trochę, a to jest główny powód. Ostatnie 2 tygodnie, a ogólnie 6 tygodni w tym roku, minęło mi na ciężkiej terapii dożylnej, jakimiś zabójczymi lekami" - napisał Żabson.



"Dzisiaj jest ostatni dzień i nic mnie tak dawno nie cieszyło jak koniec tego gó***." - dodaje artysta.



Raper dodaje też, że wycofał się, ponieważ nie miał nic pozytywnego do przekazania fanom, a nie chciał zarzucać ich przykrymi relacjami z leczenia.



"Tak czy siak, trzymajcie kciuki za powodzenie leczenia" - poprosił fanów.



Zdjęcie Żabson wyjaśnia swoją nieobecność w social mediach /Screen z InstaStory /materiał zewnętrzny

Mimo swojego stanu, artysta zapowiedział też dla swoich fanów niespodziankę.



"Od jutra wracam do żywych i obiecuję Wam, że już niedługo czeka Was wspaniała muzyczna niespodzianka z mojej strony" - zapowiedział.



Niestety raper nie podał na co dokładnie choruje. Mamy nadzieję na jego szybki powrót do pełnego zdrowia.



Kim jest Żabson?