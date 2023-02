Yskelgroth po nagraniach albumu "Bleeding Of The Hideous"

Drugi longplay Yskelgroth trafi na rynek 4 kwietnia nakładem madryckiej Xtreem Music. Płyta dostępna będzie w wersji CD oraz cyfrowo.

Wyjaśnijmy, że skład Yskelgroth tworzą zasłużony weteran metalowej sceny i wydawca Dave Rotten (wokal; także w m.in. w Avulsed), Vicente J. Payá (gitara / bas; Unbounded Terror, Golgotha) i Javier Fernández alias Nexus 6 (perkusja).

"Unholy Primitive Nihilism", debiutancki album Yskelgroth, miał swą premierę w 2010 roku w barwach amerykańskiej Regimental Records, która wkrótce potem zwinęła żagle.



Reklama

Powrotną płytę Hiszpanów pilotuje singel "Primal Expulsion", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo YSKELGROTH - Primal Expulsion [2023]

Yskelgroth - szczegóły albumu "Bleeding Of The Hideous" (tracklista):

1. "The Morbid Earth"

2. "Prone To Gobble Life"

3. "Omnicidal End"

4. "Aeons Empty"

5. "Plagueridder"

6. "Spasmic Extinction"

7. "Primal Expulsion"

8. "Riddance Of The Graves"

9. "Path To Devourment".