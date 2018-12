Youtube: 10 najpopularniejszych teledysków na świecie w 2018 roku

Latynoscy artyści zdominowali zestawienie najpopularniejszych teledysków na Youtube, które opublikowane zostały w tym roku. Czyj teledysk był najchętniej oglądany w ostatnich 12 miesiącach?

Teledysk "Te Bote Remix" był najpopularniejszym klipem tego roku /

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazł się klip "Te Bote Remix" artystów takich jak: Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny i Ozuna. Teledysk zdobył ponad 1,46 miliarda wyświetleń.

Pozycję niżej uplasował się klip do utworu "X" Nicky Jama i J Balvina, a na trzecim miejscu znalazł się teledysk do przeboju Maroon 5 i Cardi B "Girls Like You".

W zestawieniu znalazły się jeszcze dwa teledyski Ozuny oraz jeden, w którym ten piosenkarz występuje gościnnie.

Lista najpopularniejszych klipów zdominowana została przez Latynosów. Znaleźli się na niej m.in.: Daddy Yankee, El Chombo, Reik oraz dwie seksbomby - Becky G i Natti Natasha (klip "Sin Pijama").

Oprócz Maroon 5 i Cardi B przedstawicielem spoza Ameryki Południowej został Kanadyjczyk Drake z klipem "God’s Plan".



Najpopularniejsze teledyski na Youtube 2018:

1. Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna - "Te Bote Remix"

2. Nicky Jam x J Balvin - "X"

3. Maroon 5 feat. Cardi B - "Girls Like You"

4. Daddy Yankee - "Dura"

5. Ozuna x Romeo Santos - "El Farasante"

6. Becky G, Natti Natasha - "Sin Pijama"

7. El Chombo - "Dame Tu Cosita" feat. Cutty Ranks

8. Drake - "God’s Plan"

9. Reik - "Me Niego" ft. Ozuna, Wisin

10. Ozuna x Manuel Turizo - "Vaina Loca".