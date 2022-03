Performerka i artystka, która zasłynęła jako żona słynnego Beatle, Johna Lennona, kultywuje pamięć o mężu i ideach, które głosili. W marcu 2022 roku na ulicach wielkich miast na całym świecie mają pojawić się billboardy z jej przekazem - "IMAGINE PEACE" (Wyobraź sobie pokój).

Wideo (JUST LIKE) STARTING OVER. (Ultimate Mix, 2020) - John Lennon (official music video HD)

Artystka wraca tym samym do słynnej akcji z przełomu lat 60. i 70., gdy wraz z mężem prowadziła akcję "Hair Peace, Bed Peace" - wówczas zapuszczali włosy i leżeli w łóżku. Przyświecała im idea, że jeśli masz iść na wojnę i robić coś złego, lepiej zostań w domu. Poza tym w grudniu 1969 roku w 12 wielkich miastach świata - od Toronto przez Londyn po Tokio - pojawiały się billboardy o treści "War is Over (If You Want It)", które miały na celu przypomnieć ludziom przed Bożym Narodzeniem o tym, że to oni wywołują konflikty.

Ono poinformowała o specjalnym wydarzeniu na swoim Facebooku. Prosi, by codziennie przez cały marzec o godzinie 20:22 powtarzać "Imagine Peace". Billboardy, ale tym razem cyfrowe, pojawią się w Londynie, Los Angeles, Mediolanie, Melbourne, Seulu i Nowym Jorku.

Chętni mogą zakupić fizyczną wersję billboardu w rozmiarze 297 x 420 mm, a jego koszt to sto funtów brytyjskich. Cały dochód zostanie przekazany na UNCERF, fundusz charytatywny Organizacji Narodów Zjednoczonych.