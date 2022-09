Yfel 1710: Pierwsze szczegóły drugiego albumu "Zlatują się Ćmy"

Jak informuje Pagan Records, "Zlatują się Ćmy", nową płytę formacji z Olsztyna, ozdobi praca autorstwa Roberta A. von Rittera, który zaprojektował także okładkę "Willi wisielców", debiutu Yfel 1710 z 2020 roku.

"A Diablice Bramę otworzą i lament radosny w przestworza wzniosą, przetną węzeł przeszłości, rozplączą węzeł przyszłości, by skąpać się w krwi tu i teraz. Bo krew ich jest Bramą, a z tamtej strony Ćmy nadejdą, lustra ich skrzydeł oślepią cieniem, przyniosą tutaj ciszę, która jest tylko Tam. Spojrzysz im w puste oczy, ujrzysz je w swym martwym śnie, w naszym wspólnym martwym śnie. Ćmy, wysłannice nocy, przybędą spoza granicy naszego świata, 'przyczynowego' świata śmiertelników. Uchyli się Brama, Bezprzyczynowość połączy się z obserwowalnym, fizycznym światem (Przyczynowością). Więc, niech 'Zlatują się Ćmy'. W dziesięciu odsłonach" - czytamy na stronie wytworni ze Świecia.

Przypomnijmy, że jednym z członków Yfel 1710 jest dobrze znany na polskiej scenie metalowej Klimorh, frontman m.in. Non Opus Dei i Narrenwind.



Dodajmy, że pod koniec lutego bieżącego roku światło dzienne ujrzał "Kali Yuga Boys", split Yfel 1710 z poznańską Martwą Aurą, który wydała krakowska Under The Sign Of Garazel Productions. Póki co, wiadomo jedynie, że drugi album Yfel 1710 będzie mieć swą premierę jeszcze w tym roku.



Wspomnianego splitu "Kali Yuga Boys" Yfel 1710 i Martwej Aury możecie posłuchać poniżej:

Wideo Yfel 1710 / Martwa Aura - Kali Yuga Boys (Full Split)