Yatra po nagraniach albumu "Born Into Chaos"

Nowy album zespołu ze stanu Maryland nagrano i zmiksowano w studiu Tiny Castle w Baltimore, gdzie za konsoletą zasiadł Noel Mueller. Za mastering "Born Into Chaos" odpowiadał Brad Boatright ze studia Audiosiege. Okładka jest dziełem włoskiego artysty Paolo Girardiego.

"Materiał ten ukazuje ewolucję, która dokonała się w grupie, od doom / sludgemetalowych korzeni do brutalnego death metalu z blackmetalowymi akcentami" - czytamy w notce informacyjnej o czwartym longplayu formacji Yatra, którą tworzą grający na gitarze wokalista Dana Helmuth, basistka Maria Geisbert i perkusista Sean Lafferty.

Płyta "Born Into Chaos" trafi do sprzedaży 10 czerwca nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Świeże dokonanie Amerykanów pilotuje kompozycja "Terminate By The Sword", do której nakręcono teledysk w reżyserii Thomasa Hughesa. Inspirowany filmowymi horrorami wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Wideo YATRA - TERMINATE BY THE SWORD (OFFICIAL VIDEO)

Oto lista utworów albumu "Born Into Chaos":

1. "Death Cantation"

2. "Born Into Chaos"

3. "Wrath Of The Warmaster"

4. "Terminate By The Sword"

5. "Reign Of Terror"

6. "Terrorizer"

7. "Omens Of Fire"

8. "Tormentation".