XpressivE: Adam Wosz nie żyje

W wieku 58 lat zmarł Adam Wosz, gitarzysta rockowej grupy XpressivE. Śląski muzyk chorował na raka płuc.

Informacje o śmierci muzyka pojawiły się w mediach społecznościowych.



Adam Wosz do śląskiej grupy XpressivE dołączył w 2012 r.



Kwintet w swojej twórczości miesza takie gatunki, jak m.in. rock progresywny, metal czy jazz. Początkowo formacja działała pod nazwą ImpressivE - pod aktualnym szyldem funkcjonuje od 2002 r.

Po kilkuletniej przerwie zespół powrócił w odświeżonym składzie, w którym pojawili się m.in. właśnie Adam Wosz i wokalista Andrzej Kwiatkowski (znany z współpracy z grupą Kruk).

To z nimi XpressivE wypuścił album "The Head" z 2014 r. (cztery lata później pojawiła się też anglojęzyczna wersja "The Head II", na której zaśpiewał inny wokalista Kruka - Roman Kańtoch).