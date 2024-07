Wystąpiła w "The Voice of Poland" i zachwyciła widzów. "Kocham jej głos"

Karolina Szczurowska to artystka młodego pokolenia, która zadebiutowała w 2018 roku w "The Voice Kids" dostając się do drużyny Dawida Kwiatkowskiego . Dwa lata później wydała swój debiutancki album pt. "KARO" na której znalazło się 10 utworów z czego aż pięć zostało singlami m.in. "Poranna" z Antkiem Smykiewiczem .

W 2021 roku wzięła udział w dorosłej edycji programu "The Voice of Poland" trafiając do drużyny Marka Piekarczyka. Już na Przesłuchaniach w Ciemno zdobyła serca wielu widzów: "Kocham jej głos. Polecam wysłuchać jej płytę bo jest cudowna", "Ona jest bardzo zdolna", "Cudowne jest to ze wraca po 3 latach i dalej prezentuje się pięknie".