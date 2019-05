Wyrok sądu w sprawie Bonusa RPK podtrzymany. "Absurd", "Polskie państwo zawiodło"

Sąd apelacyjny podtrzymał wydaną w lipcu decyzję pierwszej instancji w sprawie Bonusa RPK. Raper ma trafić do więzienia na pięć i pół roku oraz przekazać do skarbu państwa 500 tys. złotych.

Przypomnijmy, że w lipcu Bonus RPK, został skazany przez sąd na pięć i pół roku więzienia za handel narkotykami. Dodatkowo nakazano zwrócić mu 450 tys. złotych, które miał zarobić przez wprowadzenie 25 kilogramów narkotyków na rynek.

Głównymi dowodami obciążającymi Bonusa były zeznania tzw. małego świadka koronnego, byłego handlarza o pseudonimie Niedźwiadek. To on powiązał rapera z gangsterem Markiem Cz. - pseudonim Rympałek. W akcie oskarżenia znalazły się też fragmenty twórczości rapera, co obrońcy uznali za absurd.

Po ogłoszeniu wyroku twórca skomentował wyrok na Facebooku (pisownia oryginalna):

"5 i pół roku bezwzględnego więzienia plus prawie pół miliona złotych do oddania... Tak mnie dziś potraktował sąd na Kocjana... Jedynym dowodem w mojej sprawie są zeznania skruszonych świadków koronnych.. Oprócz słowa przeciwko słowu nie ma na mnie nic co mogłoby świadczyć o tym, że handlowałem narkotykami !!! Rozumiem, zakup kontrolowany, podsłuchy, bilingi czy namacalny towar poddany ekspertyzie... Ale nic z tych rzeczy.. Jakby tego było mało, jako dowód w sprawie, wzięli moją twórczość, co już w ogóle jest chore !!!" - czytamy.

W obronie rapera stanęli też jego koledzy z branży. Hasztagu #MuremZaBonusem użyli m.in. Sokół, Tede, Peja, Włodi, Bilon, Borixon, Malik Montana, KaeN, Guova, Diox, Proceente i wielu innych.



Wyrok sądu apelacynego

Walka w sądzie nie przyniosła jednak oczekiwanego efektu. Sąd apelacyjny w drugiej połowie maja podtrzymał decyzję niższej instancji.

"W mojej ocenie wyrok, który zapadł w obecnej sprawie, został oparty na całokształcie materiału dowodowego. Kary są karami sprawiedliwymi. Nie można im zarzucić, że są zbyt surowe albo zbyt łagodne" - stwierdził prokurator Marcin Wielgomas.

"Wyrok uzasadniono tym, że świadkowie, którzy mnie obciążyli, są wiarygodni. Wszyscy, którzy zaprzeczali, jakobym miał się zajmować narkotykami, są niewiarygodni. Pytanie: Jak się bronić? Na ten moment przegrałem" - komentował po wyjściu z sądu Bonus, dodając, że będzie zabiegał o kasację wyroku w Sądzie Najwyższym.



Sokół i Ten Typ Mes komentują wyrok w sprawie Bonusa RPK

"Niestety, polski wymiar sprawiedliwości skazał 11 osób na wieloletnie więzienie jedynie na podstawie zeznań tzw. małego świadka koronnego, czyli w tym przypadku przestępcy, który pomówił łącznie pewnie z kilkadziesiąt osób, dlatego, żeby samemu uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Trudno w takiej sytuacji nie mieć poczucia, że polskie państwo zawiodło. I to bardzo. I to nie raz" - skomentował Ten Typ Mes.



"Jest mi naprawdę przykro. Poznałem Bonusa kilka lat temu i dziś to mój dobry kolega. Myślę, że mógłbym na niego liczyć, gdyby to mi działa się krzywda. To dobry człowiek, raper, biznesmen, głowa rodziny. Problem w tym, że ja niestety nie wiem, jak mu pomóc, a bardzo bym chciał. Jedyne co na ten moment mogę zrobić, to wspierać go i szerzyć informacje o tym, że ten wyrok to absurd. Wciąż #muremzabonusem" - napisał Sokół.