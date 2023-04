Wyjątkowa wystawa w Londynie. Wśród 250 eksponatów stroje Cher i peruka Eltona Johna

Wiadomości

"Sercem tej wystawy jest historia kultowych wykonawców, którzy z dużą odwagą i kreatywnością użyczyli swojego głosu, swojej sztuki, aby na nowo zdefiniować to, kim jest diwa. To pierwsza tak duża wystawa, która porusza ten temat, przygląda się także temu, jak diwa postrzegana jest w historii i kulturze popularnej" - zachęca do odwiedzin w rozmowie z "The Guardian" kuratorka wystawy, Kate Bailey. Otwarcie ekspozycji nastąpi 24 czerwca.

Na wystawie "Diva" w V&A Museum w Londynie znajdą się przedmioty należące do największych gwiazd / Michael Ochs Archives / Stringer /Getty Images