Wszystko się wydało. Julia Wieniawa i Baron są parą

Od jakiegoś czasu fani spekulują, że Julia Wieniawa znalazła już nowego partnera. Nowym wybrankiem miał być nieco starszy od aktorki i wokalistki Aleksander "Baron" Milwiw. Dziwnym trafem obydwoje pojechali w tym samym czasie na wakacje w to samo miejsce, z którego wrzucali podobne zdjęcia. Para chciała chyba ukryć swój związek. Teraz jednak zostali przyłapani przez paparazzich na czułościach.

Julia Wieniawa i Aleksander "Baron" Milwiw są parą /Piotr Molecki / Justyna Rojek / East News

Dziwnym trafem Julia Wieniawa i Aleksander "Baron" Milwiw jakiś czas temu wyjechali na wakacje w tym samym czasie i spędzili je w tym samym miejscu. Swoimi zdjęciami dzielili się na Instagramie, a fani szybko zauważając zbieżność stwierdzili, że nie mógł być to przypadek. Gwiazdy najwyraźniej chciały ukryć fakt, że się spotykają. Teraz jednak zostali znów zauważeni razem w Warszawie w sytuacji, która nie pozostawiała wątpliwości.



Julia Wieniawa i Aleksander "Baron" Milwiw zostali zauważeni obejmując się na spacerze. Para nie szczędziła sobie czułości.



Niedawno zapytany o ich relację Baron udzielił wymijającej odpowiedzi, że planują wspólny artystyczny projekt. Jednak ostatnie sytuacje wskazują na to, że artystów łączy zdecydowanie coś więcej.



Wcześniej Julia Wieniawa była w związku z 10 lat starszym aktorem Antkiem Królikowskim. Para rozstała się nie tak dawno, a aktorzy nie szczędzili sobie gorzkich słów. Tym razem Julia znów związała się z dużo starszym mężczyzną. Między nią a Baronem jest 15 lat różnicy. 20-letnia Wieniawa z impetem wkracza do świata show-biznesu ( posłuchaj piosenki "Na zawsze"! ), Baron z kolei znany jest z grupy Afromental, a także jako juror w talent show ("The Voice of Poland", obecnie "The Voice Kids").