Początkowo Graham Oliver, który w lipcu skończył 71 lat, podejrzewał, iż jego dolegliwości zdrowotne to naturalny efekt starzenia się.

"Borykałem się z tą dolegliwością od czasu lockdownu i sądziłem, że to jakiś ucisk na nerw. Nie wiedziałem, czemu to przypisać. Myślałem, że wynika to z braku ruchu, trochę ze starości, artretyzmu albo ucisku na nerw" - mówił Oliver w wywiadzie dla The Classic Rock Podcast.



Choć, jak sam przyznaje, diagnoza była dla niego wstrząsem, Graham Oliver nie po raz pierwszy podejmuje walkę z przeciwnościami losu, by kontynuować swoją karierę. Dość powiedzieć, że już 1976 roku, trzy lata przed nagraniem debiutanckiego albumu Saxon, przytrafił mu się wypadek, który mógł zakończyć jego przygodę jako gitarzysty.



"W 76. odciąłem sobie kawałek palca i oznajmiono mi, że na gitarze grać już nie będę" - wspomina Oliver, któremu podczas pracy w fabryce drzwi odcięły koniuszek palca wskazującego. Mimo iż sprzedał wówczas swoją drogocenną gitarę, ostatecznie wznowił naukę gry na instrumencie za namową gitarzysty Paula Quinna, przyszłego kolegi z zespołu.



"W wieku 59 lat doznałem mikroudaru, który sparaliżował lewą stronę ciała i myślałem, że już nigdy nie zagram. Pokonałem te trudności, a teraz mam przed sobą kolejną bitwę. Przechodzę przez coś takiego po raz trzeci, więc do trzech razy sztuka. Choroba jeszcze mnie nie pokonała. Będę walczyć, dopóki starczy sił" - dodaje Oliver, którego grę możemy usłyszeć na wszystkich albumach Saxon do roku 1994, w tym na kanonicznych dla brytyjskiego heavy metalu i nie tylko "Wheels Of Steels", "Strong Arm Of The Law" i "Denim And Leather" z początku lat 80.



W 1980 roku Saxon wydali trzeci longplay "Strong Arm Of The Law", który rozpoczyna pomnikowy numer "Heavy Metal Thunder". W koncertowej odsłonie sprzed lat możecie go sobie przypomnieć poniżej:

Z zespołu został zwolniony w 1995 r. Razem z innym byłym muzykiem tej formacji, basistą Steve'em Dawsonem, kontynuował muzyczną przygodę pod szyldem Son of a Bitch. Po kilku latach (u ich boku pojawił się kolejny były członek Saxon - perkusista Nigel Durham) prawnych przepychanek z byłymi kolegami z Saxon zespół przyjął nazwę Oliver/Dawson Saxon. Ostatecznie grupa zakończyła działalność w 2021 r., gdy na emeryturę przeszedł Dawson.

Dodajmy, że Graham Oliver nie jest jedynym znanym muzykiem ze świata rocka i metalu, u którego zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Na tę powoli postępującą, nieuleczalną zwyrodnieniową chorobę ośrodkowego układu nerwowego cierpi także Glenn Tipton, gitarzysta Judas Priest, który w lutym 2018 roku zrezygnował z koncertowania. Jedną z odmian choroby Parkinsona wykryto również u Ozzy'ego Osbourne'a. W lutym 2018 roku z powodu komplikacji związanych z tą samą chorobą zmarł Pat Torpey, wieloletni perkusista popularnej hardrockowej grupy Mr. Big z Kalifornii.



Choć choroba Parkinsona należy do nieuleczalnych, leki, zabiegi chirurgiczne oraz interdyscyplinarne zarządzane jej przebiegiem mogą łagodzić objawy. Wbrew przeciwnościom losu Graham Oliver nie zamierza odwieszać gitary na kołku. Mało tego, wystartował niedawno z nowym składem swojej Graham Oliver's Army i, jak sam mówi, jest dziś w stanie zagrać rzeczy, z którymi nie radził sobie od lat.



"Biorę leki i na niedawnym koncercie Oliver's Army w Lancaster spisałem się na medal. Wcześniej, żeby wszystko było jak należy, musiałem skupiać się na lewej ręce, podczas gdy ostatnio grałem rzeczy, których nie wykonywałem od kilku lat" - konstatuje z optymizmem Graham Oliver.



Teledysk do tytułowego utworu ze sztandarowej płyty "Denim And Leather" Saxon z 1981 roku możecie zobaczyć poniżej: