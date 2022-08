Wściekła bestia Behemotha, czyli nowy utwór "Thy Becoming Eternal"

Przypomnijmy, że pierwsza od czterech lat płyta Behemotha ujrzy światło dzienne 16 września nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (w Polsce dzięki Mystic Production).

Zespół podzielił się właśnie z fanami "Thy Becoming Eternal", kolejną premierową kompozycją z nowego albumu, do której powstał również wideoklip.

"Legiony! Oto nasza nowa propozycja z 'Opvs Contra Natvram' - 'Thy Becoming Eternal'. Jak zwykle staramy się, żeby wszystko brzmiało i wyglądało świeżo! Film został wyprodukowany przez utalentowanego japońskiego animatora, Rubena Fro, który stworzył ten epicki krajobraz jako tło podróży dla naszego wojownika. Sam utwór to szybka i wściekła bestia z bombastycznym zakończeniem - zdecydowanie jedna z najbardziej intensywnych kompozycji w całym katalogu Behemoth. Dajcie znać, czy się zgadzacie!" - napisał Adam "Nergal" Darski, grający na gitarze wokalista i lider Behemotha.

Wcześniej grupa udostępniła utwory "The Deathless Sun", "Off To War!" i "Ov My Herculean Exile".

Animowany teledysk "Thy Becoming Eternal" Behemotha możecie zobaczyć poniżej: