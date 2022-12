Wretched Fate: Drugi album "Carnal Heresy" w szczegółach

"Carnal Heresy", nowy materiał szwedzkich deathmetalowców, nagrano, wyprodukowano i zmiksowano pod okiem Matsa Anderssona, gitarzysty i współzałożyciela Wretched Fate. Masteringiem w niderlandzkim studiu Hewwetover zajął się John Bart van der Wal. Autorem okładki jest islandzki artysta Skadvaldur.

W kompozycji "Utterance From The Inhuman Tongue" zaśpiewał gościnnie Alexander Högbom, a w numerze "Harlots For Suffering" Mikael Hanni, wokalista szwedzkich formacji Disrupted i Uncanny. W aktualnym składzie Wretched Fate odnajdujemy także nowego gitarzystę Fredrika Wikberga, który wstąpił w szeregi zespołu u 2021 roku.

Następca dobrze przyjętego debiutu "Fleshletting" (2019 r.) będzie mieć swą premierę 24 lutego 2023 roku nakładem amerykańskiej Redefining Darkness Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Premierowego utworu "Utterance From The Inhuman Tongue" Wretched Fate możecie posłuchać poniżej:

Wideo Utterance from the Inhuman Tongue

Na płycie "Carnal Heresy" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:

1. "Mind Desecrator"

2. "Momentary Suicide"

3. "Utterance From The Inhuman Tongue"

4. "Cry From Beyond"

5. "Umbilical Suffocation"

6. "Harlots For Suffering"

7. "Upon The Weak"

8. "Morbid Testament"

9. "Spineless Horror".