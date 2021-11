Wraca Depressed Mode. Kiedy premiera płyty "Decade Of Silence"?

"Decade Of Silence", trzecia płyta symfonicznych death / doommetalowców z miasta Pori na południowym zachodzie Finlandii, wyda rodzima Inverse Records, co stanie się 6 maja 2022 roku.

W kompozycji "Dissociation Of The Extinguished Mind" gitarową solówkę zagrał gościnnie Jarkko Kokko z grupy Mors Principium Est, w której udziela się też część członków reaktywowanego w 2020 roku Depressed Mode.

Następcę longplaya "..For Death.." z 2009 roku promuje wypuszczony cyfrowo pod koniec listopada singel "Endless November". W utworze tym zaśpiewała w charakterze gościa Veronica Bordacchini, na co dzień sopranistka w szeregach włoskiego Fleshgod Apocalypse.

Singla "Endless November" Depressed Mode możecie posłuchać poniżej:

Clip Endless November

Oto program albumu "Decade Of Silence":

1. "Death Walks Among Us"

2. "Endless November"

3. "Dissociation Of The Extinguished Mind"

4. "As The Light Dims"

5. "Parasites Of Mind"

6. "Kaamos (Land Of Winter)"

7. "Serpents"

8. "Eternal Darkness"

9. "Aeternus".