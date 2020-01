​Wolf przed premierą albumu "Feeding The Machine"

Szwedzi z Wolf opublikowali teledysk do pierwszego singla z nowej płyty.

Wolf szykuje nowy album

Wideoklip "Midnight Hour" wyreżyserował Daniel Wahlström z Heavy Groove Media.

Wolf w studiu



Ósmy longplay heavymetalowców z Örebro będzie mieć swą premierę 13 marca w barwach niemieckiej Century Media Records.

Wersja CD "Feeding The Machine" zostanie wzbogacona o przeróbkę "Atlantis" Angel Witch.



W marcu Wolf weźmie udział w trasie po Europie u boku ziomków z Grand Magus.



Zobacz teledysk "Midnight Hour":

Oto program albumu "Feeding The Machine":

1. "Shoot To Kill" 2. "Guillotine"

3. "Dead Man's Hand"

4. "Midnight Hour"

5. "Mass Confusion"

6. "The Cold Emptiness"

7. "Feeding The Machine"

8. "Devil In The Flesh"

9. "Spoon Bender"

10. "The Raven"

11. "Black Widow"

12. "A Thief Inside".