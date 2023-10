Linię odzieży pod nazwą "Corleone", odwołującą się do mafii sycylijskiej i napój energetyczny 9MM, którego nazwa nawiązuje do kalibru nabojów do pistoletu, produkował klan kamorry z Neapolu, rozbity w wyniku operacji karabinierów. Aresztowano 27 osób.



Włoskie media podkreślają, że klan Di Lauro z neapolitańskiej dzielnicy Secondigliano miał biznesowe aspiracje, a pieniądze zainwestował między innymi w firmę produkującą ubrania. Tak powstała linia "Corleone", utworzona przez popularnego wokalistę z Sycylii Tony'ego Colombo i jego żonę Tinę Rispoli. Jej pierwszym mężem był zamordowany w mafijnych porachunkach boss kamorry. Oboje są wśród aresztowanych pod zarzutem bezpośrednich związków z mafią.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Telewizja RAI przypomniała przy tej okazji sceny z ich ślubu w Neapolu w 2019 roku, na który pojechali przez miasto białą karetą zaprzęgniętą w cztery białe konie.



Również drugi produkt, w jaki zainwestował klan założony przez Paolo Di Lauro, nawiązuje bezpośrednio do świata przestępczości zorganizowanej. To napój, którego nazwa przywołuje kaliber 9 mm. Klan Di Lauro prowadził także inną działalność biznesową. Na tzw. figurantów zapisane były między innymi supermarkety, znana siłownia i firma bukmacherska.

Instagram Post Rozwiń

37-letni Tony Colombo to jeden z popularniejszych wykonawców we Włoszech, szczególnie na Sycylii (pochodzi z Palermo). W 2014 r. wziął udział w telewizyjnym programie "Taniec z gwiazdami". Jego największym hitem jest piosenka "Ti Aspetto all'Altare" z 2018 r. (ponad 58 mln odsłon).

W październiku 2020 r. ogłosił, że po wydaniu płyty zatytułowanej znamiennie "L'ultimo" (ostatecznie ukazała się w 2022 r.) zamierza zakończyć karierę muzyczną.

Na Instagramie Tony ma ponad 740 tys. fanów, profil jego żony obserwuje ponad 329 tys. osób.



Clip Tony Colombo Ti Aspetto all'Altare