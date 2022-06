"Projekt 'iWojtek' powstał z potrzeby tworzenia i chęci pomocy w rozwinięciu skrzydeł młodym ludziom" - czytamy w zapowiedzi.

Muzyk zwraca uwagę, że jego projekt to nie talent show mimo, że zgłoszenia od osób śpiewających są odpowiedzią na ogólnopolski casting ogłaszany w social mediach. Udział dla wszystkich finalistów jest całkowicie bezpłatny.

W sieci pojawiły się dotychczas dwie piosenki z 2 edycji projektu: "Jest mi dobrze" i "Jak mogłeś mnie nie obudzić".

Wideo Nowość 2022 Natka & Wojtek Jabłoński - Jak mogłeś mnie nie obudzić

Jak podkreślają sami uczestnicy, a dotychczas w projekcie udział wzięło ponad 10 wokalistów, praca w studiu nagraniowym na sprzętach najwyższej jakości to bardzo ważne doświadczenie dla początkującego wokalisty. Dla nich samych to ogromna szansa, nie tylko, by zaistnieć, ale przede wszystkim by doskonalić swój warsztat wokalny u boku multiinstrumentalisty.

Wideo Mendy Red & Wojtek Jabłoński - Jest mi dobrze |nowość muzyczna

Wojtek Jabłoński jest kompozytorem, multiinstrumentalistą, od kilkunastu lat członkiem i gitarzystą w zespole Kult, a od niedawna też Kazik. Od wielu lat współtworzy solowe projekty Kazika Staszewskiego - ostatnio krążek "Zaraza". Album ten zdobył rozgłos jeszcze przed premierą dzięki piosence "Twój ból jest lepszy niż mój" i aferze z listą przebojów w Radiowej Trójce. Po premierze płyta pokryła się platyną.

Kilka miesięcy później panowie ponownie weszli do studia tym razem nagrywając utwór promujący film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Następnie wyprodukował płytę "Kult Pol'and'Rock" oraz "Ostatnia płyta" Kultu.

Clip Kazik Twój ból jest lepszy niż mój