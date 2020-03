Wojna zimowa wg Wolfheart (nowa płyta "Wolves Of Karelia")

Melodyjni deathmetalowcy z fińskiej grupy Wolfheart opublikują w kwietniu piąty album.

Wolfheart przed premierą /Valtteri Hirvonen /

Płyta "Wolves Of Karelia" opowiada o tzw. wojnie zimowej, sowiecko-fińskim konflikcie zbrojnym toczonym na przełomie 1939 i 1940 roku. Finowi zdołali wówczas powstrzymać Armię Czerwoną i zachować niezależność.



Reklama

Nowy album muzyków z Lahti promuje teledysk do utworu "Hail Of Steel".



"'Hail Of Steel' to ucieleśnienie dzikiego chaosu wojny. 32 czołgi fińskiej armii przeciwko trzem tysiącom rosyjskich, 114 samolotów przeciwko 3800 samolotom rosyjskim, trzykrotnie liczebniejsze oddziały Armii Czerwonej i tak dalej. Można więc powiedzieć, że Finowie zobaczyli wówczas spadający z nieba gard stali i ognia" - o kompozycji "Hail Of Steel" mówi Tuomas Saukkonen, frontman Wolfheart.



Longplay "Wolves Of Karelia" ujrzy światło dzienne 10 kwietnia nakładem austriackiej Napalm Records.



Wideoklip "Hail Of Steel" Wolfheart możecie zobaczyć poniżej:

Clip Wolfheart Hail of Steel

Oto program albumu "Wolves Of Karelia":



1. "Hail Of Steel"

2. "Horizon On Fire"

3. "Reaper"

4. "The Hammer"

5. "Eye Of The Storm"

6. "Born From Fire"

7. "Arrows Of Chaos"

8. "Ashes".