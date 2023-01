Wojna wg Enforced (nowa płyta "War Remains")

Nowy longplay kwintetu z Richmond w stanie Wirginia wyprodukował Ricky Olson. Za miks odpowiadał Arthur Rizk. Autorem okładki jest legendarny w świecie metalu, amerykański artysta Joe Petagno.

Album "War Remains" ujrzy światło dzienne 28 kwietnia w barwach niemieckiej Century Media Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Trzecią płytę Enforced promuje już singel "Ultra-Violence". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo ENFORCED - Ultra-Violence (VISUALIZER VIDEO)

Na płycie "War Remains" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Aggressive Menace"

2. "The Quickening"

3. "Hanged By My Hand"

4. "Avarice"

5. "War Remains"

6. "Mercy Killing Fields"

7. "Nation Of Fear"

8. "Ultra-Violence"

9. "Starve"

10. "Empire".