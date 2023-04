Krystian Ochman , wnuk słynnego śpiewaka operowego Wiesława Ochmana oraz syn członka Róż Europy Macieja, swoją karierę w Polsce rozpoczął od programu "The Voice of Poland". Wokalista znalazł się w drużynie Michała Szpaka i wygrał 12. edycję show, a następnie został wybrany w preselekcjach na reprezentanta Eurowizji w 2022 roku.

W finale konkursu Polak, który przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, zajął 12. miejsce z piosenką "River".

Po sukcesie w "The Voice of Poland", Ochman wydał swoją debiutancką płytę "Ochman", która w Polsce pokryła się złotem. Dzięki albumowi nominowany był do Fryderyków w kategoriach: album roku pop i debiut roku.



Ochman u Kuby Wojewódzkiego. Musiał skomentować swój wygląd

Krystian Ochman singlem "8ball" rozpoczął promocję nowej płyty, która ukaże się jesienią. Przy okazji pojawił się w programie Kuby Wojewódzkiego. Poruszył m.in. temat Eurowizji i wyboru Blanki, ale na samym wstępie musiał komentować słowa Kuby Wojewódzkiego dotyczące jego wagi.



Prezenter stwierdził, że Ochman wygląda na "trzy razy większego niż na zdjęciach". Wokalista szybko odpowiedział.



"To babcia o mnie dba w sumie... Ubranie to sam ogarnąłem, by nie wyglądać grubo przed kamerą. Ale babcia mnie karmi. Jeden dzień mówi, że jestem gruby, drugiego mówi, że jem niewystarczająco... Nie wiem, co mam robić!" - stwierdził.



Jednocześnie Ochman dodał, że większa waga wcale nie sprawia, że lepiej śpiewa. Wojewódzki zasugerował mu bowiem, że ma "większe pudło rezonansowe".



Zdjęcie Krystian Ochman w 2023 roku / Wojciech Olkuśnik / East News