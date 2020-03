Wojciech Mann odchodzi z Trójki. Kuba Wojewódzki komentuje: Krajobraz po bitwie

"Brawo Panie Wojtku. Nieposłuszeństwo jest prawdziwą postawą wolności. Posłuszni muszą być tylko niewolnicy!" - tak Kuba Wojewódzki komentuje decyzję Wojciecha Manna o rozstaniu z Polskim Radiem. Dziennikarz pracował w Trójce 55 lat.

"Postanowiłem, że to ja podejmę tę decyzję, a nie ktoś za mnie" - powiedział Wojciech Mann w środę (11 marca) "Gazecie Wyborczej", decydując się na pożegnanie z Polskim Radiem.

Przypomnijmy, że dziennikarz dzień wcześniej ogłosił, że nie poprowadzi audycji "W tonacji Trójki", po tym, jak po 19 latach Polskie Radio rozstało się z Anną Gacek. Dziennikarka przekazała, że została zwolniona; stacja twierdzi, że skończyła się jej umowa, a z innej propozycji Gacek miała nie skorzystać.

Mann prowadził także audycje "Zapraszamy do Trójki", "Manniak po ciemku" i "Piosenki bez granic".

"To nie jest decyzja, którą podjąłem w ciągu sekundy. Bujałem się z nią o wiele dłużej. Musiała jednak w końcu zapaść. To narastało i w którymś momencie przestałem znajdować siły na bronienie jakiegoś skraweczka, w którym swobodnie się czułem. To nie jest komfortowe, że czuję się swobodnie, a dookoła wszyscy albo mają już przetrącone kręgosłupy, albo cichaczem czekają, żeby ich nie dotknęło coś złego" - skomentował Mann w rozmowie z TVN24.

Ewelina Steczkowska, rzecznik prasowy Polskiego Radia, przekonuje, że żadna oficjalna wiadomość w sprawie odejścia Manna nie wpłynęła do spółki.

Decyzja o rozstaniu z Gacek i odejściu Manna wywołała gorące emocje. Pod każdym z postów na facebookowym profilu Trójki dodawane są komentarze z hasztagami #kogoniesłychać, #AnnaGacek i #WojciechMann.

Rozstanie Manna z Trójką skomentował też na swoim facebookowym profilu Kuba Wojewódzki.



"Po 55 latach pracy z Trójki odchodzi Wojciech Mann.

KTOŚ.

Legenda. Postać. Nauczyciel.

Brawo Panie Wojtku. Nieposłuszeństwo jest prawdziwą postawą wolności. Posłuszni muszą być tylko niewolnicy!" - napisał dziennikarz TVN.



"Trójka w której uczyłem się dziennikarstwa to dziś krajobraz po bitwie. Dobranoc" - dodał.



Wpis dodał też Piotr Bukartyk, wokalista, autor tekstów, w latach 2007-09 prowadzący audycję "Ładne kwiatki" w Trójce. Występował też w programach "Zapraszamy do Trójki" i gościnnie w innych audycjach prowadzonych przez Manna.



"Mili Państwo, w porozumieniu z Wojciechem Mannem uprzejmie donoszę, że rozstajemy się ze stacją radiową, a nie z Wami!

Potrzebujemy odrobiny czasu na ogarnięcie spraw organizacyjno technicznych, ale że się wkrótce usłyszymy, to pewne - nie możemy przecież nie przyłożyć swoją cegiełką ( ha ha, miało być oczywiście "swojej cegiełki" ) do wielkiego dzieła dobrej zmiany!" - napisał.



W sieci rozpoczęło się zbieranie podpisów pod petycją do władz Polskiego Radia (w czwartek 12 marca było tam blisko 20 tysięcy podpisów).

"Skandaliczne, nagłe, bezzasadne zwolnienie z pracy redaktor radiowej Trójki Anny Gacek to akt publicznego politycznie motywowanego małostkowymi emocjami i interesami wandalizmu w obszarze kultury, wrażliwości w tym muzycznej edukacji przyszłych pokoleń Polaków. Należy sprawę postawić jasno - niezależnie od pobudek prezes Polskiego Radia przyjętym stylem, metodologią dokonanego zwolnienia z pracy redaktor Anny Gacek uzasadnia tezę, że takie potraktowanie tej bez wątpienia wybitnej dziennikarki muzycznej przemawia za podaniem się prezes Polskiego Radia do dymisji. Apelujemy o zmianę dotychczasowych decyzji w sprawie Anny Gacek" - czytamy.