W nowym wywiadzie Ella Richards przyznaje, że jej rodzina jest "trochę szalona". 26-latka jest córką Marlona Richardsa i Lucie de la Falaise i w rozmowie z magazynem Tatler, na którego okładce się znalazła, opowiedziała o niecodziennym życiu w rodzinie Richardsów.

Na jednym ze zdjęć widzimy ją bez stanika w kreacji wykrojonej z garnituru. Modelka przyznaje: "Większość mojej rodziny jest lekko szalona i zwariowana lub dziwna". Jak przyznaje, jej dziadek chodzi w ciuchach swojej żony. Robił to przez całe życie i nadal pożycza je od niej. Gitarzysta od 43 lat jest w związku z Patti Hansen, a w grudniu zeszłego roku świętowali 39 lat w małżeństwie.

Zanim zostali parą, Richards spotykał się z Anitą Pallenberg, która jest biologiczną babcią Elle Richards. "Pożyczają sobie nawzajem ubrania. Mój dziadek nosił ubrania mojej babci [Anity Pallenberg], a ona nosiła jego" - przyznaje. Choć Elle sądzi, że jej rodzina prowadzi "szalone życie", to ona o wiele bardziej woli spokój. "Nie mam potrzeby wychodzenia gdziekolwiek po szóstej wieczorem. Nie chodzę do pubów i nie jestem wielką fanką alkoholu" - dodaje.

Keith Richards uwielbia chodzić w ciuchach żony

W 2016 roku Keith wspominał, że większość jego ubrań trafiła na wystawę o The Rolling Stones, "Exhibitionism", dlatego nie ma w czym chodzić i musi posiłkować się ciuchami żony. "Zostałem pozbawiony połowy mojej garderoby. Nadal noszę te cholerne rzeczy. Nie są dla mnie historią - to moje ubrania" - mówił wówczas w jednym z wywiadów. Zdradzał wtedy, jak sobie z tym radzi: "Podepnę się pod moją staruszkę. To od niej pochodzi większość moich ubrań" - przyznawał.

Zdjęcie Rodzina Keitha Richardsa: pierwsza od lewej żona Patti Hansen; w środku wnuczka Ella Richards / Neilson Barnard / Staff / Getty Images

Jakim Keith Richards jest dziadkiem? Modelka przyznaje, że zachowuje się całkiem inaczej, niż można byłoby przypuszczać. "Jest bardzo cichy, słodki i kochający. O wiele bardziej nieśmiały niż ludzie myślą" - komentuje. I zdradza, że jej ojciec, Marlon, ma całkiem inną osobowość niż dziadek. "Mój tata jest głośniejszy. Zdecydowanie można poczuć jego obecność w pokoju. Jest bardzo inteligentny. Wie wszystko o wszystkim. Przeczytał każdą książkę w historii. Naprawdę nie jesteś w stanie go pobić" - mówi.

Elle obserwowała triumf zespołu dziadka podczas ubiegłorocznego koncertu The Rolling Stones w Hyde Parku. "Byłam wyczerpana po prostu stojąc i patrząc. [Oni] są na wysokim poziomie adrenaliny i to powoduje, że wciąż są młodzi. To takie inspirujące, że kontynuują robienie tego, co kochają, tak długo jak mogą" - stwierdza modelka.

Elle Richards spotyka się obecnie z fotografem Saschą von Bismarck.

Podobna do słynnego dziadka?

