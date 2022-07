Within Temptation w pogoni za własnym przeznaczeniem. Sprawdź nowy singel "Don't Pray For Me"

Wypuszczony w piątek, 8 lipca, "Don't Pray For Me" to czwarty z serii publikowanych od 2020 roku singli, które mają umilić fanom czas oczekiwania na nowy album Within Temptation. Następca płyty "Resist" (2019 r.) ma ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku.

"Żyjemy w świecie, w którym mieszają się kultury i przekonania, a jednocześnie dominują akty nietolerancji i niesprawiedliwości. Zarówno problemy społeczne, jak i szybki wzrost subwierzeń spowodowały strach, fragmentację i separację" - diagnozują Niderlandczycy, których obecna twórczość oscyluje wokół symfonicznego metalu i alternatywnego rocka.

"'Don't Pray For Me' walczy z narzucaniem innym przekonań i lęków oraz daje świadectwo akceptacji własnej podróży każdego z nas. To hymn o konfrontacji z faktem, że przekonania mogą być płynne, różnorodne lub, szczerze mówiąc, odmienne. Piosenka opowiada o umożliwieniu ludziom podążania za własnym przeznaczeniem" - dodaje Sharon den Adel, wokalistka Within Temptation.

Z innych wieści z obozu Within Temptation dowiadujemy się, że pozostała część roku zostanie wypełniona koncertami na europejskich letnich festiwalach, trasą po USA z Iron Maiden oraz jesiennymi wojażami po Starym Kontynencie w towarzystwie Evanescence.

Singla "Don't Pray For Me" Within Temptation możecie posłuchać poniżej: