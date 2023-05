Withering Scorn: Bezkompromisowy heavy metal na debiucie "Prophets Of Demise"

Wyjaśnijmy od razu, że Withering Scorn powstał z inicjatywy braci Shawna (perkusja) i Glena (gitara) Droverów, którzy grali wcześniej razem w Megadeth i Eidolon. U boku Kanadyjczyków w składzie znaleźli się także amerykański basista i były muzyk Fates Warning Joe DiBiase oraz niemiecki wokalista Henning Basse, który udzielał się niegdyś w m.in. Firewind, Metalium i Mayan.

"Każdy z nas od dawna jest muzykiem. Na tym etapie dobrze wiemy, co chcemy osiągnąć w sensie muzyki, a tym czymś jest stworzenie stuprocentowo bezkompromisowego heavymetalowego albumu i dokładnie tego dokonaliśmy. Walić prosto z mostu, wszystkie chwyty dozwolone... po prostu heavy metal na pełnym gazie prosto między oczy!" - mówi Shawn Drover.

"Jesteśmy niezmiernie dumni z naszej pierwszej płyty 'Prophets Of Demise', nad którą pracowaliśmy w pocie czoła przez prawie trzy lata. Ufam, że efekty przemówią same za siebie. Liczymy na to, że ten materiał spodoba się wam tak bardzo, jak nam jego tworzenie" - dodał perkusista z Montrealu. Debiutancki longplay Withering Scorn ujrzy światło dzienne 7 lipca nakładem włoskiej wytwórni Frontiers.

Właśnie opublikowany teledysk do tytułowego utworu z albumu "Prophets Of Demise" Withering Scorn możecie zobaczyć poniżej:

Na płycie "Prophets Of Demise" usłyszymy osiem kompozycji. Oto ich lista:

1. "Prophets Of Demise"

2. "The Vision"

3. "Pick Up The Pieces"

4. "Ancient Desire"

5. "Dark Reflection"

6. "Dethroned"

7. "Never Again"

8. "Eternal Screams".